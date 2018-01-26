Эксперт прокомментировал законопроект о введении крипторубля в России

Москва, 26 января. Введение крипторубля в России в настоящее время является преждевременным шагом, заявил член экспертного совета Государственной думы по законодательному обеспечению развития финансовых технологий Петр Дворянкин.

Дворянкин прокомментировал внесенный на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который закрепляет крипторубль как средство платежа в России. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов.

Эксперт отметил, что это предложение противоречит позиции Центробанка и Минфина.

«Весьма вероятно, что в предполагаемом крипторубле есть ряд преимуществ, но, возможно, пока технологии еще не достаточно опробованы, регулятор не готов предметно рассматривать реализацию этой идеи», — приводит его слова РИА Новости.

Дворянкин добавил, что в будущем крипторубль может быть востребован, однако для этого необходимо определить конкретные цели его создания.

Напомним, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству страны и Центробанку обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на регулирование криптовалютной отрасли.