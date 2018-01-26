Роспотребнадзор предупредил туристов об опасной лихорадке в Южной Америке

Москва, 26 января. Российским туристам при планировании поездок в страны Южной Америки необходимо учитывать информацию о желтой лихорадке, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что с января 2016 года по декабрь 2017 года в таких странах, как Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу, Суринам, Французская Гвиана и Эквадор, 261 случай желтой лихорадки завершился летальным исходом.

В частности, в штате Минас-Жерайс в Бразилии на 180 дней объявили чрезвычайное положение и закрыли городской зоопарк, в котором умерла обезьяна, зараженная желтой лихорадкой. В связи с этим рекомендуется находиться в парках тем, кто вакцинирован против желтой лихорадки.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок, передает АиФ.

Напомним, ранее Роспотребнадзор предостерег российских граждан от поездок в Ирак.