Путин поздравил с 90-летием долгожительницу из Бурятии

Улан-Удэ, 26 января. 90-летняя жительница Бурятии Цырен-Долгор Балданова получила к юбилею персональное поздравление от Владимира Путина.

Кроме того, как сообщает «МК. Улан-Удэ», поздравление юбилярше прислали глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, а также руководители районной администрации и другие чиновники.

По данным регионального правительства Цырен-Долгор Цыреторовна воспитала десятерых детей. Сейчас у нее 28 внуков и 51 правнук. Большая семья тепло поздравила бабушку с юбилеем.