Путин поздравил с 90-летием долгожительницу из Бурятии
8:44 26 Января 2018 /обновлено: 8:46 26 Января 2018
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Улан-Удэ, 26 января. 90-летняя жительница Бурятии Цырен-Долгор Балданова получила к юбилею персональное поздравление от Владимира Путина.
Кроме того, как сообщает «МК. Улан-Удэ», поздравление юбилярше прислали глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, а также руководители районной администрации и другие чиновники.
По данным регионального правительства Цырен-Долгор Цыреторовна воспитала десятерых детей. Сейчас у нее 28 внуков и 51 правнук. Большая семья тепло поздравила бабушку с юбилеем.
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Автор: Константин Терехов
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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