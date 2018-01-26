Робот София сломалась после вопроса о борьбе с коррупцией на Украине

Давос, 26 января. Робот-женщина София, в настоящее время находящаяся в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, сломалась после вопроса о борьбе с коррупцией на Украине.

По словам депутата Верховной рады Алены Шкрум, инцидент произошел в Украинском доме.

«У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса «Что делать с коррупцией на Украине?» сломался скрипт и подвис процессор», — написала она на своей странице в Facebook.

Робот-женщина София была разработана гонконгской компанией Hanson Robotics. Она может адаптироваться к поведению людей, работать с ними, а также учиться. София – первый робот, который получил подданство или гражданство какой-либо страны. «Своей» женщину-робота признала Саудовская Аравия.

Ранее, как сообщало URA.RU, София рассказала, что хочет иметь собственную семью.

В настоящее время ученые активно работают над развитием искусственного интеллекта. Во время визита президента РФ Владимира Путина в офис «Яндекса» сотрудники компании рассказали главе государства, что в скором времени искусственный интеллект будет внедрен во все сферы жизни. Впрочем, они добавили, что человеческий разум он все равно не заменит.