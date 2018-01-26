Сирия: действия боевиков демонстрируют заинтересованность США в «вооруженной оппозиции»

Дамаск, 26 января. Действия боевиков в Сирии показывают реальную вовлеченность Соединенных Штатов Америки в формирование подконтрольной Вашингтону «вооруженной оппозиции» в САР. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Беженцы, покинувшие контролируемую США территорию в Ат-Танфе, рассказали, что в ближайшее время ожидается прорыв групп боевиков на север и северо-восток.

По данным центра, это может говорить о том, что США вовлечены в в подготовку и формирование «вооруженной оппозиции» из разбитых сирийскими войсками группировок, лояльных к ИГИЛ1 (запрещена в РФ).

Ранее «Утро.ру» писало, что США установят мир в Сирии при помощи ракет.

1 Организация запрещена на территории РФ.