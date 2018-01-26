Сирия: группа боевиков может прорваться из контролируемой США зоны Ат-Танф

Дамаск, 26 января. В ближайшее время в Сирии ожидается прорыв групп боевиков из контролируемой Соединенными Штатами Америки зоны Ат-Танф на север и северо-восток. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как отметили в центре, сирийские беженцы, которые смогли покинуть контролируемую США зону Ат-Танф, рассказали, что ожидается прорыв групп боевиков в северном и северо-восточном направлении. Они также добавили, что это произойдет в ближайшее время.

По данным центра, главной задачей террористических групп сейчас является «проведение диверсионно-террористических актов в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-Эз-Зор». Это необходимо для того, чтобы оттянуть на себя силы сирийских войск, выполняющих задачи в провинции Идлиб.

Отмечается, что это доказывает реальную вовлеченность США в подготовку и формирование из разбитых сирийскими войсками проигиловских группировок («Исламское государство»1 запрещено в России).

Ранее URA.ru писало, что Сирия уличила США в продолжающихся контактах с боевиками ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.