Дамаск (Сирия), 26 января. Стало известно о планах террористов организовать теракты в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор.

Информацию об этом распространили в Центре по примирению враждующих сторон в САР. Как считают российские специалисты, диверсии будут призваны оттянуть правительственные силы от выполнения задач в провинции Идлиб.

Как напоминает РИА Новости, там Сирийская Арабская Армия уничтожает террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

Кроме того, в Центре по примирению заявили, что «факты наглядно демонстрируют вовлеченность США в подготовку и формирование подконтрольной себе «вооруженной оппозиции».

«Все эти действия направлены на срыв мирного процесса в Сирии», — резюмирует Центр по примирению враждующих сторон в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.