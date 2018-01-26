Сирийская армия обнаружила у уничтоженных боевиков европейскую аппаратуру

Москва, 26 января. У боевиков, уничтоженных в районе Ат-Танф, сирийская армия обнаружила современную аппаратуру радиоэлектронной борьбы, произведенную в Европе, сообщает Центр примирения враждующих сторон в САР.

«В ходе осмотра места уничтожения боевиков сирийскими ополченцами обнаружена современная аппаратура РЭБ европейского производства (устройства для постановки помех и базовая радиостанция)», — цитирует сообщение Центра РИА Новости.

Также было найдено большое количество боеприпасов к стрелковому оружию, литература террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ), в машинах боевиков были найдены флаги и эмблемы группировки «Силы шахида Ахмада Аль-Абду», члены которой в настоящее время проходят подготовку в тренировочном лагере недалеко от населенного пункта Ат-Танф в рамках формируемой Вашингтоном «Новой сирийской армии».

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время в САР ожидается прорыв групп боевиков на север и северо-восток из контролируемой США зоны Ат-Танф.

1 Организация запрещена на территории РФ.