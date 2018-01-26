Сирия: в районе Ат-Танф уничтожены 2 джипа и 5 террористов

Дамаск (Сирия), 26 января. В Сирии в районе Ат-Танф были уничтожены два джипа и пять террористов.

Как говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в САР, колонну боевиков обнаружил в среду 24 января сирийский военный патруль в ходе патрулирования периметра зоны блокирования.

В результате завязавшегося столкновения удалась уничтожить два джипа террористов, а также пятерых бандитов. Однако при этом один автомобиль с боевиками вырвался из-под огня и вернулся обратно в Ат-Танф.