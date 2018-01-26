Глава генштаба Британии призвал учить «психологию русских», чтобы не пропустить нападение России

Лондон, 26 января. Глава Генштаба Великобритании сэр Ник Картер заявил, что Россия планирует скорое нападение на Европу и призвал изучать «психологию русских», чтобы не пропустить нападение России. Об этом сообщают «Известия».

Глава Генштаба Великобритании во время пресс-конференции в Королевском институте стратегических исследований (RUSI) заявил, что сложившаяся ситуация «чрезвычайно напоминает 1914 год». При этом Картер отметил, что Россия намерена напасть на Европу.

«Необходимо понимать психологию русских, их культуру, их философию упреждения. Россия, я считаю, может начать враждебные действия против нас скорее, чем мы ожидаем, и гораздо раньше, чем сделали бы мы сами в схожих обстоятельствах», — заявил Картер.

По словам главы Генштаба, Россия не собирается «начать войну в традиционном понимании» и не будет действовать по шаблону. Поэтому не стоит ждать вторжения «зленных человечков».

Больше всего британского военного тревожит кибервойна, продемонстрировавшие высокую эффективность в Сирии российские ракеты и способность России быстро развернуть экспедиционные силы. Также Картер отметил, что Москва намерена подорвать единство НАТО.

Глава Генштаба Великобритании в своем выступлении также упомянул второстепенные угрозы. К ним он отнес Китай, КНДР и Иран.