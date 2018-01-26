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Количество пожаров в России сократилось
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    Количество пожаров в России сократилось

    8:15  26 Января 2018  /обновлено: 8:15  26 Января 2018
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    Количество пожаров в России сократилось

    Москва, 26 января. В минувшем году в России было зарегистрировано на 10% меньше пожаров, чем в 2016-м, сообщается в докладе МЧС России. Спасатели отмечают, что в обращении с огнем граждане стали аккуратнее.

    По данным МЧС РФ, в 2017 году в России произошло порядка 126 тысяч пожаров, тогда как в 2016-м – 140 тысяч. При этом за последние пять лет количество пожаров, возникших из-за человеческой деятельности, сократилось на 23%.

    Достичь положительной динамики спасателям удалось благодаря комплексу профилактических мер. В частности, как рассказали «Известиям» в МЧС по Тульской области, в 2017 году сотрудники службы более 460 тысяч раз обошли дворы и проинструктировали о правилах пожарной безопасности порядка 500 тысяч граждан.

    Количество пожаров в России сократилось

    Спасатели отметили положительный эффект не только от стандартных профилактических мер, но и от социальных сетей, с помощью которых МЧС также рассказывает россиянам, как обезопасить себя.

    Ранее сотрудники МЧС рассказали агентству «Ридус», как вести себя в случае железнодорожной аварии.

    Напомним, в октябре, поздравляя МЧС РФ с 85-летием, президент России Владимир Путин отметил слаженность и эффективность работы российских спасателей.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #пожары #мчс рф #статистика
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