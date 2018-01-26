Трамп летом 2017 года пытался уволить спецпрокурора Мюллера — СМИ

Вашингтон, 26 января. Дональд Трамп в июне прошлого года прикладывал максимальные усилия, чтобы убрать с поста «специального прокурора» Роберта Мюллера.

Того самого, который ведет дело о так называемом якобы вмешательстве Российской Федерации в прошедшие в 2016-м году президентские выборы в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщает издание Politico, от своих планов по увольнению специального прокурора президент США отказался только после того, как главный юрист Белого дома Дон Макган пригрозил уйти в отставку, если Трамп будет настаивать.

Добавим, что Владимир Путин на встрече с руководителями печатных СМИ более двух недели назад «чушью и бредом» утверждения о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы.