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Трамп летом 2017 года пытался уволить спецпрокурора Мюллера — СМИ
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    Трамп летом 2017 года пытался уволить спецпрокурора Мюллера — СМИ

    8:07  26 Января 2018  /обновлено: 8:07  26 Января 2018
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    Трамп летом 2017 года пытался уволить спецпрокурора Мюллера — СМИ

    Вашингтон, 26 января. Дональд Трамп в июне прошлого года прикладывал максимальные усилия, чтобы убрать с поста «специального прокурора» Роберта Мюллера.

    Того самого, который ведет дело о так называемом якобы вмешательстве Российской Федерации в прошедшие в 2016-м году президентские выборы в Соединенных Штатах Америки.

    Как сообщает издание Politico, от своих планов по увольнению специального прокурора президент США отказался только после того, как главный юрист Белого дома Дон Макган пригрозил уйти в отставку, если Трамп будет настаивать.

    Трамп летом 2017 года пытался уволить спецпрокурора Мюллера — СМИ

    Добавим, что Владимир Путин на встрече с руководителями печатных СМИ более двух недели назад «чушью и бредом» утверждения о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Константин Терехов
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    #путин #дональд трамп #россия #сша #владимир путин
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