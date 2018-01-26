США готовы признать американцами 1,8 млн мигрантов
Вашингтон, 26 января. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов дать гражданство США почти двум миллионам мигрантов.
Как передает NBC News, стратегию Трамп готов подписать после обсуждения ее сенатом.
Сенат рассмотрит принятие плана в начале февраля. Документ предполагает выделение конгрессом 25 миллиардов долларов в «целевой фонд» для постройки стены на границе с Мексикой.
Новая стратегия предполагает ограничение финансовой поддержки семей мигрантов. Предусмотрено и окончание визовой лотереи США для ряда государств.
Как ранее писало URA.ru, Трамп пригласил в США мигрантов со всего мира.
"5 причин проголосовать"
Включить уведомления в Вк
Комментарии: