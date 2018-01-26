Китайский производитель Lifan поднял цены на автомобили в России

Москва, 26 января. С января 2017 года повысил цены на свои автомобили китайский автопроизводитель Lifan.

По данным аналитического агентства «Автостат», цены на автомобили китайского бренда выросли на 4 — 5% или на 30 — 40 тыс. рублей. Цены на кроссовер Lifan X60 2018 с механической трансмиссией и бензиновым двигателем объемом 1,8 литра начинаются от 739,9 тыс. рублей. Эта же модель 2017 года выпуска стоит от 709,9 тыс. рублей.

Минимальная цена кроссовера Lifan Х50 с полуторалитровым двигателем и механической коробкой передач выросла с 629,9 тыс. до 659,9 тыс. рублей. Седан Murman вырос в цене на 40 тыс. рублей. Теперь автомобиль в минимальной комплектации можно купить за 989,9 тыс. рублей. Также подорожали другие модели китайского автопроизводителя.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что российские автопроизводители должны быть конкурентоспособными как на отечественном, так и на зарубежных рынках.