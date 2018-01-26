Косачев прокомментировал инцидент с украинским депутатом в Страсбурге

Москва, 26 января. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал инцидент с украинским депутатом на завтраке в Страсбурге, сообщения о котором ранее распространили украинские СМИ.

По словам Косачева, в подошедшей к их столику женщине он и зампредседателя Госдумы Петр Толстой не узнали депутата Рады Марию Ионову – члена киевской делегации на январской сессии ПАСЕ.

«Какая-то дама, которую мы с Толстым приняли за обслуживающий персонал <…>, проходя мимо нашего стола, под нос изрекла «Слава Украине» и, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Видимо, гордая собой и считающая миссию исполненной», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он добавил, что, «не понимая, кто перед ним и не придавая этому никакому значения», Толстой в спину женщине в шутку произнес «Героям сала». Украинская интерпретация произошедшего, согласно которой на громкое заявление Ионовой российские депутаты ответили «Героям слава», вызвала у Косачева недоумение и стала новым поводом задуматься о моральных представлениях киевских коллег.

Косачев предположил, что украинской делегации, вероятно, нечем больше похвастаться перед руководством, кроме «мимолетного обмена колкостями за завтраком».

Напомним, ранее, как сообщал RT, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что в настоящее время между Москвой и Киевом сложились непростые отношения, однако российская сторона нацелена на восстановление конструктивного и содержательного диалога.