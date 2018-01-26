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Общество
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Политика
Косачев прокомментировал инцидент с украинским депутатом в Страсбурге
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    Косачев прокомментировал инцидент с украинским депутатом в Страсбурге

    7:53  26 Января 2018  /обновлено: 8:46  26 Января 2018
    1599

    Героям сала: Косачев прокомментировал инцидент с украинским депутатом в Страсбурге

    Москва, 26 января. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал инцидент с украинским депутатом на завтраке в Страсбурге, сообщения о котором ранее распространили украинские СМИ.

    По словам Косачева, в подошедшей к их столику женщине он и зампредседателя Госдумы Петр Толстой не узнали депутата Рады Марию Ионову – члена киевской делегации на январской сессии ПАСЕ.

    «Какая-то дама, которую мы с Толстым приняли за обслуживающий персонал <…>, проходя мимо нашего стола, под нос изрекла «Слава Украине» и, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Видимо, гордая собой и считающая миссию исполненной», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

    Он добавил, что, «не понимая, кто перед ним и не придавая этому никакому значения», Толстой в спину женщине в шутку произнес «Героям сала». Украинская интерпретация произошедшего, согласно которой на громкое заявление Ионовой российские депутаты ответили «Героям слава», вызвала у Косачева недоумение и стала новым поводом задуматься о моральных представлениях киевских коллег.

    Героям сала: Косачев прокомментировал инцидент с украинским депутатом в Страсбурге

    Косачев предположил, что украинской делегации, вероятно, нечем больше похвастаться перед руководством, кроме «мимолетного обмена колкостями за завтраком».

    Напомним, ранее, как сообщал RT, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что в настоящее время между Москвой и Киевом сложились непростые отношения, однако российская сторона нацелена на восстановление конструктивного и содержательного диалога.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #украина #косачев
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