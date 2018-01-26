Общественники предложили установить безусловный бесплатный проезд в электричках для льготников

Москва, 26 января. Федеральному Минтрансу предложили установить в электричках безусловный бесплатный проезд для пассажиров, которые имеют на это право.

Как сообщает RT, с таким предложением к ведомству выступили в Общероссийском объединении пассажиров, отметив, что таким правом надо наделить льготников в независимости от покупки билета на станции отправления или в электропоездах.

Все дело в том, что сейчас гражданин, у которого есть право бесплатного проезда, согласно правилам, должен приобретать билет на станции отправления, хотя такие терминалы есть далеко не везде.

В итоге, все сводится к тому, что контролеры в электропоездах продают «бесплатный билет» и просят оплачивать сбор за его оформление. При этом льготники не имеют возможности отказаться платить, так как в таком случае на них будет наложен штраф.

Как пояснил заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, эта проблема затрагивает не менее 5 миллионов пассажиров.

Добавим, что осенью прошлого года Владимир Путин подписал закон, согласно которому ветераны, инвалиды и граждане, которые получили дозу радиации во время катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне, смогут воспользоваться льготами при оплате отопления.