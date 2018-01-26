В Сети обратились к 169 спортсменам из РФ, которые поедут на Олимпиаду-2018

Москва, 26 января. В Сети обратились к 169 российским спортсменам, которые поедут на Олимпиаду-2018.

Ранее стало известно, что 169 российских спортсменов поедут на Олимпиаду в Южной Корее. Допущенные к Играм спортсмены будут вынуждены выступать под нейтральным флагом.

Высшая несправедливость! — Светлана Соловьева (@svet7754) January 25, 2018

Российские пользователи социальных сетей отреагировали на эту новость. «Высшая несправедливость», — отметила Светлана Соловьева.

Боятся без медалей остаться , Осматики бьют тревогу ???????????? — Ризван (@rnYSUP1hXJhICHQ) January 25, 2018

«Боятся без медалей остаться», — добавил другой пользователь.

«Таким образом, Запад осуществил отсев лучших российских спортсменов! У меня лишь один вопрос: по какому праву?» — заявил Алексей Ловкачев.

Таким образом, ЗАПАД ОСУЩЕСТВИЛ ОТСЕВ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ! У меня лишь один вопрос: ПО КАКОМУ ПРАВУ??? — Алексей Ловкачёв (@minerk523) January 25, 2018

«МОК — американские «шестерки». Не будут смотреть этот фарс», — добавил еще один пользователь.