В Сети обратились к 169 спортсменам из РФ, которые поедут на Олимпиаду-2018
Москва, 26 января. В Сети обратились к 169 российским спортсменам, которые поедут на Олимпиаду-2018.
Ранее стало известно, что 169 российских спортсменов поедут на Олимпиаду в Южной Корее. Допущенные к Играм спортсмены будут вынуждены выступать под нейтральным флагом.
Высшая несправедливость!— Светлана Соловьева (@svet7754) January 25, 2018
Российские пользователи социальных сетей отреагировали на эту новость. «Высшая несправедливость», — отметила Светлана Соловьева.
Боятся без медалей остаться , Осматики бьют тревогу ????????????— Ризван (@rnYSUP1hXJhICHQ) January 25, 2018
«Боятся без медалей остаться», — добавил другой пользователь.
«Таким образом, Запад осуществил отсев лучших российских спортсменов! У меня лишь один вопрос: по какому праву?» — заявил Алексей Ловкачев.
Таким образом, ЗАПАД ОСУЩЕСТВИЛ ОТСЕВ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ! У меня лишь один вопрос: ПО КАКОМУ ПРАВУ???— Алексей Ловкачёв (@minerk523) January 25, 2018
«МОК — американские «шестерки». Не будут смотреть этот фарс», — добавил еще один пользователь.
МОК - Американские Шестёрки - НЕ БУДУ СМОТРЕТЬ ЭТОТ ФАРС!!!!!!!!!!!!!!Насыньг.— Андрей Голубев (@Ads4AG) January 25, 2018