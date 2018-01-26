Росгвардию вооружат роботами-разведчиками

Москва, 26 января. Для разведывательных подразделений Росгвардии разрабатывается переносной компактный робот-разведчик. Об этом сообщают «Известия».

В качестве базы для новой модульной робототехнической системы будет использован компактный сухопутный дрон КРММ-06. Комплекс будет иметь модульную архитектуру. В зависимости от поставленной задачи оператор сможет оснащать его тепловизорами, видеокамерами, различными датчиками и сигнальными системами.

По данным издания, основную часть опытно-конструкторских работ выполнит созданная недавно научная рота Федеральной службы войск на­ци­о­наль­ной гвардии (ФСВНГ). Подразделение, в котором служат выпускники ведущих вузов страны, займется совершенствованием комплекса.

Издание отмечает, что послуживший основой для комплекса дрон КРММ-06 может передвигаться со скорость до км/ч, преодолевать препятствия и плавать. Переносить дрон может один человек, приведение его в боеготовность занимает не более нескольких минут. Комплекс уже прошел испытания и принят на вооружение саперных подразделений Росгвардии.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин пока не подписал новую госпрограмму вооружений, но процесс находится на завершающей стадии.