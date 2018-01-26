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Росгвардию вооружат роботами-разведчиками
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    Росгвардию вооружат роботами-разведчиками

    7:34  26 Января 2018  /обновлено: 7:36  26 Января 2018
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    Росгвардию вооружат роботами-разведчиками

    Москва, 26 января. Для разведывательных подразделений Росгвардии разрабатывается переносной компактный робот-разведчик. Об этом сообщают «Известия».

    В качестве базы для новой модульной робототехнической системы будет использован компактный сухопутный дрон КРММ-06. Комплекс будет иметь модульную архитектуру. В зависимости от поставленной задачи оператор сможет оснащать его тепловизорами, видеокамерами, различными датчиками и сигнальными системами.   

    По данным издания, основную часть опытно-конструкторских работ выполнит созданная недавно научная рота Федеральной службы войск на­ци­о­наль­ной гвардии (ФСВНГ). Подразделение, в котором служат выпускники ведущих вузов страны, займется совершенствованием комплекса.

    Издание отмечает, что послуживший основой для комплекса дрон КРММ-06 может передвигаться со скорость до  км/ч, преодолевать препятствия и плавать. Переносить дрон может один человек, приведение его в боеготовность занимает не более нескольких минут. Комплекс уже прошел испытания и принят на вооружение саперных подразделений Росгвардии.

    Росгвардию вооружат роботами-разведчиками

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин пока не подписал новую госпрограмму вооружений, но процесс находится на завершающей стадии.

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    Автор: Виталий Малясев
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    #росгвардия #разведка #дрон
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