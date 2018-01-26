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Российские туристы стали привозить из-за границы больше вирусов
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    Российские туристы стали привозить из-за границы больше вирусов

    7:27  26 Января 2018  /обновлено: 7:27  26 Января 2018
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    Российские туристы стали привозить из-за границы больше вирусов

    Москва, 26 января. В минувшем году российские туристы привозили из-за границы вирусы в три раза чаще, чем четыре года назад, сообщает Роспотребнадзор.

    В течение 2017 года сотрудники ведомства зарегистрировали порядка трех тысяч инфицированных граждан, вернувшихся на родину. Речь идет о самых разных вирусах, в частности, о Коксаки.

    Во избежание эпидемий Роспотребнадзор продолжает проверять россиян, возвращающихся из путешествий. Зараженные туристы уже были зарегистрированы и в наступившем году. Как предупреждает ведомство, сейчас за рубежом можно заразиться такими болезнями, как холера, малярия, чума, желтая лихорадка, лихорадки Зика, Денге, Марбург, Ласса, Рифт-Валли и Эбола, менингококкoвая инфекция, пишут «Известия».

    При этом угрозы подхватить вирус актуальны для многих популярных среди россиян направлений. Среди них — Таиланд, Вьетнам, Индия, Доминикана, Шри-Ланка, Мальдивы и Китай. Роспотребнадзор следит за ситуацией, и при распространении заболевания в какой-либо стране проверяет рейсы оттуда.

    Российские туристы стали привозить из-за границы больше вирусов

    Специалисты напоминают россиянам, что для начала эпидемии достаточно одного заболевшего, и призывают не пренебрегать такими предупредительными мерами, как вакцинация.

    «Некоторые россияне отказываются от вакцинации. Это в корне неверно, особенно когда родители решают не прививать детей», — подчеркнул член общественного совета при Минздраве Юрий Жулев, отметив, что в непривычном климате организм больше подвержен риску заболеваний, а прививка этот риск может значительно снизить.

    Напомним, ранее в январе, как сообщал канал «Подмосковье 360», Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении ряда опасных инфекционных заболеваний в Перу.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #роспотребнадзор #туризм #вирусы
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