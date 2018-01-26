Москва, 26 января. В России для гречки, риса, красной икры и сливочного масла установлены более жесткие, нежели есть сейчас требования.

Как сообщают «Известия», новые ГОСТы, которые были подготовлены в Рoскачестве и утверждены в Росстандарте, в тестовом режиме вступят в силу уже с первого марта 2018 года.

К примеру, для красной икры вводится ограничение на содержание так называемого джуcа, который не должен превышать 5% от конечного продукта, а в рисе должно быть не менее 99,7% доброкачественных ядер.

Для гречки установлены особые требования по кислотному числу жира, а значение термoустойчивости сливочного масла не должно превышать высчитываемое по специальной формуле значение 1.

Добавим, что с первого марта 2021 года после апробации на рынке новы ГОСТы для гречки, риса, красной икры и сливочного масла перейдут в статус постоянно действующих.

Напомним, что на одной из последних прямых линий Владимира Путина спросили, любит ли он кашу. На что президент России ответил, что «да», и, в частности, в тот день ел перловую кашу.