Осужденный в США Бут встретится с семьей спустя шесть лет

Вашингтон, 26 января. Семья Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам лишения свободы, навестит его нынешним летом.

Как пишет газета «Известия», он впервые за шесть лет увидит жену и дочь. Также россиянина посетит его мать. Ранее семья Бута сообщала, что не может полететь в США из-за финансовых проблем, а также по состоянию здоровья матери осужденного.

Напомним, Бут был задержан в Таиланде в 2008 году в ходе специальной операции американских спецслужб и экстрадирован в США. Сейчас он отбывает свой срок в городе Мэрион, штат Иллинойс.