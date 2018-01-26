Эксперты назвали 10 главных ошибок при покупке автомобиля

Москва, 26 января. Специалисты назвали 10 наиболее частых ошибок, которые допускают автолюбители при покупке новых и подержанных автомобилей. Топ-10 заблуждений собрали эксперты издания Pravda.ru.

Возглавляет список «необъяснимая любовь к одной конкретной марке», которая мешает сделать рациональный выбор. Второй ошибкой в топе стало нежелание воспользоваться тест-драйвом. Замыкает первую тройку самых распространенных заблуждений нежелание покупателей торговаться и их невнимательность к условиям продажи, акциям и скидкам автодиллера.

Также эксперты советуют обращать внимание на условия кредита, не спешить пользоваться «горячими» предложениями, изучить связанные с безопасностью особенности автомобиля и отказаться от ненужных дополнительных опций.

При покупке подержанного автомобиля специалисты рекомендуют провести его полную диагностику. Пользоваться программами по обмену старого автомобиля на новый с доплатой специалисты советуют с осторожностью - дилер может попытаться выкупить подержанное авто не по рыночной цене.

В качестве последнего пункта эксперты отмечают желание автолюбителя согласиться на «удлиненную» гарантию. По мнению специалистов, эта услуга может стать еще одним способом вытянуть из автолюбителя деньги.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что российский автопром должен успешно конкурировать с мировыми производителями на российском и мировом рынках. При этом глава государства указал на необходимость учитывать запросы клиентов.