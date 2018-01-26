Резолюция России ляжет в основу работы специальной миссии ООН в Донбассе

Москва, 26 января. Резолюция России по миротворцам ляжет в основу работы специальной миссии ООН в Донбассе.

Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный чиновник в российских дипломатических кругах. При этом, что важно, с предложением РФ согласны все международные посредники, в том числе – и Вашингтоне.

При этом Москва готова проявлять гибкость, обсуждать любые поправки, предложенные Киевом, разве что за исключением одного пункта, а именно – размещение миротворцев на границе с Россией.

Добавим, что в деталях проект резолюции РФ и предложения, внесенные США, будут обсуждены в пятницу 26 января во время встречи спецпредставителя внешнеполитического ведомства США Волкера и помощника президента РФ Суркова.

Добавим, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает ввод в Донбасс миротворцев ООН для обеспечения безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.