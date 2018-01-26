Названа возможная причина ЧП с судном в Японском море

Южно-Сахалинск, 26 января. В Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области назвали возможную причину ЧП с рыболовецким судном в Японском море.

Как сообщили РИА Новости в ассоциации, чрезвычайное происшествие с кораблем могло произойти из-за крабовых ловушек, которые занимали всю палубу и не давали обкалывать лед.

«Судно шло со сдачи краба в Южной Корее, это десять крабовых порядков по 120–150 ловушек каждый. Все они пустые и на устойчивость судна, конечно, не влияют», — пояснил собеседник агентства.

Как напоминают «Известия», рыболовецкое судно, на борту которого находились 21 человек, пропало в Японском море 24 января. Поиски траулера пока не привели к успехам.