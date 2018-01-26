Экс-госсекретарь США назвал основную угрозу международной безопасности

Москва, 26 января. Северокорейская проблема является «самым неотложным» вызовом для международной безопасности и стабильности, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом он рассказал в ходе слушаний в сенате.

По словам Киссинджера, признание ядерного статуса Пхеньяна ведет к разрушению режима нераспространения ядерного оружия. Он отметил, что в этом случае Япония, а также Южная Корея захотят создать собственное ядерное оружие.

Киссинджер также считает, что признание права КНДР на ядерное оружие ослабит возможности США по сдерживанию других стран от применения данного типа вооружений.

Ранее URA.ru писало, что США готовятся к удару по ядерным объектам КНДР.