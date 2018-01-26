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Российские ученые научили нейросеть определять возраст человека по анализу крови
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    Российские ученые научили нейросеть определять возраст человека по анализу крови

    6:43  26 Января 2018  /обновлено: 6:45  26 Января 2018
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    Российские ученые научили нейросеть определять возраст человека по анализу крови

    Москва, 26 января. Международная группа ученых при участии сотрудников Международной лаборатории «Компьютерные технологии» Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики создали позволяющий определить возраст человека по анализу крови алгоритм. Об этом сообщают «Известия».

    Для создания алгоритма исследователи использовали данные более 120 тыс. человек из Восточной Европы, Южной Кореи и Канады. Алгоритм  учитывает 20 различных показателей анализа крови и способен определить возраст человека с погрешностью в шесть лет. В исследовании используются маркеры, которые легко определяются и входят в стандартный набор тестов в большинстве стран.

    По данным издания, для создания алгоритма ученые использовали нейронные сети. В будущем методику могут применить для создания замедляющих старение препаратов.

    «Это перспектива — научиться определять биологический возраст, «степень износа» организма с помощью нейронных сетей. Чтобы этого добиться, необходимо сначала выбрать параметры для оценки и понять, как они связаны со старением», — цитирует пресс-службу университета издание.

    Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин сообщил об увеличении финансирования здравоохранения в 2018 году. По словам главы государства, совокупные расходы на здравоохранение в России в текущем году составят 4,1% от ВВП.

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    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #медицина #исследование
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