Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника

Москва, 26 января. Ракета Ariane-5, старт которой был дан минувшей ночью, смогла вывести на орбиту Земли два спутника связи.

Как информирует «Газета.ru», и это несмотря на то, что ранее сообщалось о том, что после старта, который был дан с космодрома Куру, что во Французской Гвиане, связь с носителем была потеряна.

На борту ракеты, которая все-таки благополучно добралась до орбиты — два спутника связи: люксембургский SES 14 и Al Yah 3 из Объеденных Арабских Эмиратов. В Arianespace заявили, что миссия успешно продолжается.

Добавим, что по решению президента Владимира Путина с космодрома «Восточный» к 2021 году будет проведен первый пуск новых российских ракет-носителей «Ангара-А5», которые должны будут придти на смену «Протону-М».