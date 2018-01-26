Ученые рассказали, какой вред здоровью может нанести одна сигарета в день

Лондон, 26 января. Даже одна сигарета в день повышает риск инсульта и развития сердечнососудистых заболеваний на 50%. Об этом со ссылкой на исследование группы ученых Университетского колледжа Лондона сообщает The BMJ.

По данным издания, ученые провели исследование более 140 научных работ, которые были посвящены воздействию курения на здоровье человека. В исследовании говорится, что у выкуривающих по 20 сигарет в день женщин риск инсульта или инфаркта выше, чем у выкуривающих такое же количество сигарет мужчин. По данным исследователей, риск развития ишемической болезни сердца у курильщиков на 48% выше, чем у некурящих.

Вредное воздействие от курения при сокращении количества сигарет уменьшается не пропорционально. По наблюдениям исследователей, при сокращении количества выкуриваемых сигарет в 20 раз (с 20 до 1 сигареты в день) риск развития опасных сердечнососудистых заболевания и инсульта сокращается только на 50%. Риск развития онкологических заболеваний сокращается на 95%.