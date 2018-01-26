Путин выразил поддержку специнвестконтракту Татарстана с федеральными структурами

Казань, 26 января. Президент России Владимир Путин поддержит специнвестконтракт Республики Татарстан с федеральными структурами.

Как сообщает «Газета.ru», об этом руководитель российского государства заявил на встрече с главой республики Рустамом Миннихановым, который рассказал Путину, что документ согласован в федеральном Минфине и сейчас находится на рассмотрении в правительстве.

«Этот документ позволит нам реализовать большие, крупные проекты, расширяет специнвестконтракт. Он только в обрабатывающей, но здесь и транспортные, и другие возможности появляются», — пояснил Минниханов.

«Хорошая инициатива, мы это пообсуждаем и, в принципе, конечно, мы это поддержим», — в ответ заявил Путин.

Напомним, что специнвестконтракт — это инструмент предоставления льгот крупным инвесторам, существующий в РФ с 2015 года. Долгосрочный инвестор заключает специальный контракт с Минпромторгом.