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В Пентагоне заявили, что продолжат поставлять оружие курдам в Сирии
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    В Пентагоне заявили, что продолжат поставлять оружие курдам в Сирии

    6:03  26 Января 2018  /обновлено: 6:03  26 Января 2018
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    В Пентагоне заявили, что продолжат поставлять оружие курдам в Сирии

    Вашингтон, 26 января. Военное ведомство США продолжит поставлять оружие курдским формированиям в Сирии. Об этом «Известиям» сообщили в Пентагоне.

    Как ранее предупреждали официальные лица в России, таким образом Вашингтон будет лишь способствовать эскалации в Сирийской Арабской Республике, что безусловно будет угрожать стабильности в регионе.

    Напомним, что Соединенные Штаты постоянно оказывают сирийским курдам весьма активную поддержку. К примеру, как на прошлой неделе сообщали региональные СМИ, Вашингтон поставил формированиям СДС партии ПЗРК.

    Кроме того, в середине января полковник ВС США Томас Вейл озвучил идею Пентагона подготовить на базе курдских боевых отрядов так называемые «Силы безопасности границы».

    «Американцы совершают осознанный шаг, когда делают ставку на раскол Сирии и создание курдского государства. Курды в данном случае используются лишь как инструмент», — рассказал изданию востоковед и экс-дипломат Вячеслав Матузов.

    В Пентагоне заявили, что продолжат поставлять оружие курдам в Сирии

    Напомним, что военная операции ВС Турции «Оливковая ветвь» в районе Африна в провинции Алеппо в Сирии началась 20 января на фоне провокационных действий Соединенных Штатов.

    Автор: Константин Терехов
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    #сша #сирия #турция #дамаск #курды #пентагон #африн #оливковая ветвь
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