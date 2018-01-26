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Сорос назвал угрозами обществу Facebook и Google
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    Сорос назвал угрозами обществу Facebook и Google

    5:50  26 Января 2018  /обновлено: 5:50  26 Января 2018
    795

    Сорос назвал угрозами обществу Facebook и Google

    Давос, 26 января. Соцсеть Facebook и корпорация Google представляют угрозу для общества. Об этом на Международном экономическом форуме в Давосе заявил миллиардер Джордж Сорос.

    «Они нагло встраивают в свои услуги зависимость. Это может быть очень вредно, особенно для молодежи», — заявил Сорос.

    Миллиардер отметил сходство между интернет-платформами и казино, которые «разработали способы выуживать из игроков все их деньги, даже те деньги, которых у них нет».

    По мнению Сороса, Google и Facebook создают «монополию на свободу».

    Напомним, это не первое громкое заявление миллиардера по поводу современных информационных технологий. Ранее Джордж Сорос назвал финансовым пузырем биткоин, сообщает RT. По словам миллиардера, биткоин не должен считаться валютой, поскольку его курс может измениться на 25% в течение дня.

    Автор: Виталий Малясев
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    #google #facebook #сорос #угрозы
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