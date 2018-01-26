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США присоединятся к программе России по имитации полетов в космос
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    США присоединятся к программе России по имитации полетов в космос

    5:44  26 Января 2018  /обновлено: 5:44  26 Января 2018
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    США присоединятся к программе России по имитации полетов в космос

    Москва, 26 января. Программа России по имитации полетов в дальний космос пополнится двумя годовыми проектами с российско-американским экипажем.

    Как сообщают «Известия», с таким предложение ранее обратилась американская сторона. Переговоры прошли в декабре прошлого года, в ходе которых специалисты NASA выразили желание принять участие в программе. 

    «Американские коллеги выразили заинтересованность в расширении пятилетней научной программы, которая должна была закончиться единственным экспериментом по годовой изоляции», — рассказал изданию директор Института медико-биологических проблем Олег Орлов.

    Стороны договорились, что в ходе эксперимента российско-американская команда в течение года будет находиться в полной изоляции от внешнего мира, как во время межпланетного перелета.

    «Это позволит подготовиться к будущим длительным миссиям, в том числе — на окололунную орбитальную станцию Deep Space Gateway», — отмечает издание.

    США присоединятся к программе России по имитации полетов в космос

    Напомним, что в апреле минувшего года Владимир Путин, выступая на торжественном вечере в честь Дня космонавтики, заявил, что Россия продолжит наращивать свой потенциал в космической сфере. 

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    Автор: Константин Терехов
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    #путин #россия #сша #космос #владимир путин
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