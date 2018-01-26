США присоединятся к программе России по имитации полетов в космос

Москва, 26 января. Программа России по имитации полетов в дальний космос пополнится двумя годовыми проектами с российско-американским экипажем.

Как сообщают «Известия», с таким предложение ранее обратилась американская сторона. Переговоры прошли в декабре прошлого года, в ходе которых специалисты NASA выразили желание принять участие в программе.

«Американские коллеги выразили заинтересованность в расширении пятилетней научной программы, которая должна была закончиться единственным экспериментом по годовой изоляции», — рассказал изданию директор Института медико-биологических проблем Олег Орлов.

Стороны договорились, что в ходе эксперимента российско-американская команда в течение года будет находиться в полной изоляции от внешнего мира, как во время межпланетного перелета.

«Это позволит подготовиться к будущим длительным миссиям, в том числе — на окололунную орбитальную станцию Deep Space Gateway», — отмечает издание.

Напомним, что в апреле минувшего года Владимир Путин, выступая на торжественном вечере в честь Дня космонавтики, заявил, что Россия продолжит наращивать свой потенциал в космической сфере.