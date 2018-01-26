В результате пожара в больнице в Южной Корее погибли 33 человека

Сеул, 26 января. При пожаре в больнице в южнокорейском городе Мильян погибли 33 человека. Об этом сообщает агентство Ренхап.

По данным издания, пожар произошел 26 января в больнице имени короля Седжона. В это время в медицинском учреждении находились 100 человек. В результате пожара погибли 33 человека, еще 40 пострадавшим оказана медицинская помощь.

Пожар, предположительно, начался с расположенного на первом этаже здания отделения неотложной помощи.

Напомним, в конце прошлого года унесший жизни 29 человек пожар произошел в здании центра досуга южнокорейского города Чечхон. Как сообщает Газета.ru, тогда из уважения к жертвам и пострадавшим в трагедии был отменен этап эстафеты олимпийского огня зимних Олимпийских Игр.