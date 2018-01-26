Задержанный на Украине россиянин Агеев осужден на 10 лет
Киев, 26 января. Россиянин Виктор Агеев, ранее задержанный на Украине, был приговорен судом к десяти годам лишения свободы. Информацию об этом написал на своей страничке в Facebook юрист Виктор Чевгуз.
Агеева на Украине обвинили в том, что он якобы служил на контрактной основе в Луганской народной республике, к тому же украинские прокуроры инкриминировали ему незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.
Изначально обвинение просило для россиянина 12 лет лишения свободы. Как написал адвокат, защита Агеева намерена обжаловать приговор, так как считает его излишне суровым.
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