Задержанный на Украине россиянин Агеев осужден на 10 лет

Киев, 26 января. Россиянин Виктор Агеев, ранее задержанный на Украине, был приговорен судом к десяти годам лишения свободы. Информацию об этом написал на своей страничке в Facebook юрист Виктор Чевгуз.

Агеева на Украине обвинили в том, что он якобы служил на контрактной основе в Луганской народной республике, к тому же украинские прокуроры инкриминировали ему незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Изначально обвинение просило для россиянина 12 лет лишения свободы. Как написал адвокат, защита Агеева намерена обжаловать приговор, так как считает его излишне суровым.