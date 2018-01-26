Министр спорта Канады покинул пост после обвинений в домогательствах

Оттава, 26 января. Глава Минспорта Канады Кент Хехр ушел в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает CBS News.

«Притеснения любого рода неприемлемы. У канадцев есть право жить и работать в обществе, свободном от притеснений», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По данным издания, Трюдо принял отставку Кента Хехра. Обязанности министра спорта во время расследования будет исполнять глава министерства науки Канады Кирсти Дункан.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что бывшего врача женской сборной Соединенных Штатов по гимнастике Ларса Нассара приговорили к длительному тюремному сроку за домогательства.