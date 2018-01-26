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Facebook удалила «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемых пользователям программ
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    Facebook удалила «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемых пользователям программ

    4:59  26 Января 2018  /обновлено: 4:59  26 Января 2018
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    Facebook удалила «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемых пользователям программ

    Вашингтон, 56 января. Социальная сеть Facebook удалила «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемых пользователям антивирусных программ. Об этом со ссылкой на письменные показания администрации соцсети комитету сената США по разведке сообщает РИА Новости.

    Официальные показания руководства компании датированы 8 января. Но комитет сената США по разведке опубликовал их только 25 января.

    «В октябре 2017 года, мы исключили антивирусную программу Касперского из списка продуктов, которые мы делаем доступными для наших пользователей», — говорится в показаниях.

    В администрации сервиса микроблогов Twitter также уведомили сенат, что не пользуются услугами или продуктами «Лаборатории Каперского».

    Напомним, 13 сентября власти США обязали госучреждения в трехмесячный срок прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского». Министерство внутренней безопасности (МВБ) США также выразило обеспокоенность «связью между некоторыми сотрудниками «Касперского» и российской разведкой и другими государственными органами», сообщает RT.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #facebook #лаборатория касперского
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