ВКС РФ трижды за неделю перехватывали иностранные самолеты у границ России

Москва, 26 января. Летчики ВКС РФ трижды за прошедшую неделю перехватывали у границ России иностранные воздушные суда. Об этом сообщает газета Минобороны России «Красная звезда».

По данным издания, проведением разведки вдоль российских границ занимались 10 иностранных летательных аппаратов. На западном направлении разведку вели пять летательных аппаратов, четыре — на юго-западном и один — на арктическом. ВКС не допустили нарушения воздушного пространства России, отмечает газета.

Напомним, в начале января противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США провел многочасовой разведывательный полет у побережья Крыма.