Видео с места крушения Ми-8 на Украине появилось в Сети

Киев, 26 января. В Сети опубликовано видео с места крушения совершавшего учебный полет на Украине вертолета Ми-8. Запись появилась в сервисе YouTube.

Крушение вертолета произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета в окрестностях города Кременчуг, в Полтавской области Украины. В момент падения на борту Ми-8 находились три или четыре человека. Официально сообщается о трех погибших.

Ранее сообщалось о столкновении Вертолета с телевышкой. Но, по словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светланы Рыбалко, крушение могло быть вызвано столкновением с электросетями.