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Украина
Видео с места крушения Ми-8 на Украине появилось в Сети
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    Видео с места крушения Ми-8 на Украине появилось в Сети

    4:04  26 Января 2018  /обновлено: 4:04  26 Января 2018
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    Видео с места крушения Ми-8 на Украине появилось в Сети

    Киев, 26 января. В Сети опубликовано видео с места крушения совершавшего учебный полет на Украине вертолета Ми-8. Запись появилась в сервисе YouTube.

    Крушение вертолета произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета в окрестностях города Кременчуг, в Полтавской области Украины. В момент падения на борту Ми-8 находились три или четыре человека. Официально сообщается о трех погибших.

    Ранее сообщалось о столкновении Вертолета с телевышкой. Но, по словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светланы Рыбалко, крушение могло быть вызвано столкновением с электросетями.

    Автор: Виталий Малясев
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