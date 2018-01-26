Сирия: власти Африна попросили правительство защитить границы от турецких войск

Дамаск, 26 января. Власти района Африн на севере Сирии обратились к правительству за защитой от попыток установить «турецкую оккупацию». Об этом сообщает RT.

К правительству Сирийской Арабской Республики (САР) обратились власти курдской самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии.

«В то время как мы подтверждаем, что продолжим оборонять район Африн от внешних атак и будем давать отпор попыткам установить турецкую оккупацию в Африне, призываем сирийское государство исполнить свои суверенные обязанности в отношении Африна и защитить свои границы с Турцией от нападений турецкого оккупанта», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что попыткой установить «турецкую оккупацию» в заявлении называют проводимую вооруженными силами Турции в районе Африна операцию против курдских вооруженных формирований. При этом попросившие помощи центрального правительства власти района фактически не подконтрольны руководству страны.

Напомним, военная операции вооруженных сил Турции «Оливковая ветвь» в районе Африна в сирийской провинции Алеппо началась 20 января на фоне провокационных действий США, которые объявили о возможном создании из курдских отрядов «сил обороны границы».