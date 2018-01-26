Москва, 26 января. Пересмотр прогноза международного рейтингового агентства Moody’s говорит о растущем интересе инвесторов к экономике России. Об этом заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Позитивный прогноз Moody's отражает восстановление роста экономики России, макроэкономическую стабильность и растущий интерес инвесторов к российским активам», — сообщил Дмитриев.

Эксперт отметил немаловажную роль достигнутой благодаря сделке ОПЕК стабилизации цен на нефть и позволившую стабилизировать инфляцию кредитно-денежную политику. По мнению Дмитриева, экономика России заслуживает повышения суверенного рейтинга, а не только изменения прогноза.

Ранее сайт телеканала RT сообщил, что международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со «стабильного» на «положительный».

Напомним, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что достигнуть сделки ОПЕК+ и поднять цены на нефть позволило активное участие России. Ключевую роль в этом сыграл президент РФ Владимир Путин.