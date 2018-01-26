Трамп заявил, что курс доллара будет укрепляться

Вашингтон, 26 января. Президент США Дональд Трамп считает, что в связи с положительной ситуацией в стране курс доллара будет только укрепляться. Об этом со ссылкой на интервью главы Белого дома американскому телеканалу сообщает RT.

«Доллар будет сильнее и сильнее, и в конечном счете я хочу, чтобы он был сильным», — заявил Дональд Трамп.

Президент США отметил, что страна становится сильнее в экономическом отношении и в других сферах.

По словам Трампа, журналисты неверно интерпретировали слова главы Минфина США Стивена Мнучина о том, что слабый доллар отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Президент США заявил, что слабый доллар положительно влияет на торговлю и хорош в плане «благоприятных возможностей». Но, по мнению главы Белого дома, в долгосрочной перспективе сила доллара отражает силу национальной экономики и то, что доллар «является и останется основной резервной валютой».

Напомним, в конце 2017 года рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро. Положительные изменения начались на фоне известия о решении президента России Владимира Путина выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Рубль продолжил укрепляться и в текущем году. Накануне стало известно, что впервые с мая 2017 года доллар стал стоить меньше 56 рублей.