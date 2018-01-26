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Общество
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Россия
Авиация МЧС продолжает поиск судна «Восток», пропавшего в Японском море
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    Авиация МЧС продолжает поиск судна «Восток», пропавшего в Японском море

    2:55  26 Января 2018  /обновлено: 2:55  26 Января 2018
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    Авиация МЧС продолжает поиск судна «Восток», пропавшего в Японском море

    Владивосток, 26 января. Самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в пятницу утром возобновили поиски пропавшего судна «Восток» в Японском море.

    Рыболовецкое судно «Восток», на борту которого находился 21 человек, перестало выходить на связь после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. Ранее на месте поисков были найдены два спасательных жилеты, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователями уже возбуждено уголовное дело.

    Ночью поиски пропавших рыбаков вело спасательное судно Fesco «Диомид», а также два вертолета и самолет Бе-200.

    «В 06.00 местного времени летчики отправились на аэродром в Приморье, и Бе-200 уже поднялся в воздух для облета территории, на нем десять спасателей регионального отряда ДВРПСО. Также облет начинает вертолет Ми-8. Планируется, что самолет будет летать в течение дня, он полностью заправлен», – приводит РИА Новости слова собственного источника в МЧС.

     

     

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    Автор: Антон Зарубин
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