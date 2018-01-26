18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Глава Владивостока не стыдится подбирать мусор на улицах
Весь мир
Россия и США согласовали маршруты движения судов в Арктике
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия и США согласовали маршруты движения судов в Арктике

    2:41  26 Января 2018  /обновлено: 2:42  26 Января 2018
    190

    Россия и США согласовали маршруты движения судов в Арктике

    Москва, 26 января. Российская и американская сторона разработали и согласовали маршруты движения судов в Арктике. На эту меры Москве и Вашингтону пришлось пойти из-за значительного роста судоходства в регионе.

    Рост судоходства в Арктике привел к тому, что Россия и США подготовили специальную систему маршрутов в Беринговом проливе и Беринговом море. Затем этот документ будет рассмотрен Международной морской организацией.

    «Реагируя на рост движения судов в Арктике, Соединенные Штаты и Российская Федерация предложили систему двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море», – приводит сообщение пресс-службы береговой охраны США телеканал «360».

    Отмечается, что единая система маршрутов была подготовлена Россией  и США для того, чтобы избежать столкновений и других инцидентов.

    Ранее вопрос об освоении Арктики комментировал президент РФ Владимир Путин. Так,14 декабря минувшего года президент РФ он в ходе большой пресс-конференции в Москве напомнил, что именно в Арктике имеются основные запасы минерального сырья, однако освоение этих запасов должно идти параллельно с заботой о природе.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #арктика #суда #маршруты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный

      1:34 26 Января 2018 34
      Читать
      22:11
      Вчера

      Сирия: более 700 человек покинули район Африна за сутки
      19:46
      Вчера

      В ОКР рассказали, сколько спортсменов РФ включены в окончательную заявку на ОИ-2018
      18:02
      Вчера

      Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры
      15:50
      Вчера

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов
      14:40
      Вчера

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7303

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5531

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21263

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40087

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5126
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

      Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

      22:41   25 Января 2018
      1029
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      1280
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      864
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2853