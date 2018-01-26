Россия и США согласовали маршруты движения судов в Арктике

Москва, 26 января. Российская и американская сторона разработали и согласовали маршруты движения судов в Арктике. На эту меры Москве и Вашингтону пришлось пойти из-за значительного роста судоходства в регионе.

Рост судоходства в Арктике привел к тому, что Россия и США подготовили специальную систему маршрутов в Беринговом проливе и Беринговом море. Затем этот документ будет рассмотрен Международной морской организацией.

«Реагируя на рост движения судов в Арктике, Соединенные Штаты и Российская Федерация предложили систему двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море», – приводит сообщение пресс-службы береговой охраны США телеканал «360».

Отмечается, что единая система маршрутов была подготовлена Россией и США для того, чтобы избежать столкновений и других инцидентов.

Ранее вопрос об освоении Арктики комментировал президент РФ Владимир Путин. Так,14 декабря минувшего года президент РФ он в ходе большой пресс-конференции в Москве напомнил, что именно в Арктике имеются основные запасы минерального сырья, однако освоение этих запасов должно идти параллельно с заботой о природе.