Борис Джонсон оказался потомком базельской мумии

Лондон, 26 января. Ученые из Швейцарии назвали главу МИД Великобритании Бориса Джонсона ближайшим живым потомком женщины, чью мумию нашли в Базеле. Об этом сообщает телеканал «360».

Мумию обнаружили во время ремонта церкви в Базеле еще в 1975 году. Даму захоронили напротив алтаря, мумия была погребена в богатой одежде. Надгробия над могилой не сохранилось, но ученым удалось установить, что мумифицированные останки принадлежат жившей в Базеле в XVIII веке Анне Катарине Бишофф.

Генетический анализ полученных из мумии материалов также позволил найти родственников Анны Бишофф. Ее ближайшим правнуком в седьмом колене оказался министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, ранее специалисты медико-генетического центра Genotek объявили, что около 20% россиян состоят в родстве с правящей в Великобритании династией Виндзоров, к которой также принадлежит королева Елизавет II.