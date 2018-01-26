Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Сенчиной

Минск, 26 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народной артистки России Людмилы Сенчиной, скончавшейся 25 января после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Ушла из жизни замечательная певица, покорявшая слушателей проникновенным голосом, неповторимой манерой исполнения и огромным личным обаянием. Её нежные, лирические музыкальные произведения, ставшие неотъемлемой частью советской эстрады, всегда пробуждали самые светлые и добрые чувства», — гласит текст соболезнований, опубликованный пресс-службой Лукашенко.

По словам белорусского лидера, белорусы хорошо знают творчество Сенчиной и относятся к нему с любовью.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что уход из жизни народной артистки России Людмилы Сенчиной — это невосполнимая утрата как для музыкального искусства, так и для всей отечественной культуры. Российский лидер также выразил соболезнования супругу Сенчиной — Владимиру Андрееву.