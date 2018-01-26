Патриарх призвал наделить многодетные семьи особым статусом

Москва, 26 января. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал придать многодетным семьям особый статус, чтобы поддержать их. С соответствующим призывом он обратился к сенаторам на традиционных «Рождественских слушаниях» в Совете Федерации.

Патриарх напомнил, что церковь поддерживала и будет поддерживать любые, направленные на поддержку материнства и детства, положительные изменения в законодательстве. Особенно изменения, направленные на преодоление «сиротства при живых родителях». Кроме того, Кирилл призвал поддержать многодетные семьи, наделив их особым статусом.

«Считал бы также важным поддержать и инициативы многодетных семей, выступающих за принятие закона, регулирующего их статус», — заявил патриарх.

Глава РПЦ отметил, что принятия закона о таком статусе было бы правильным на фоне создания «специального правового режима для групп лиц нетрадиционной сексуальной ориентации» в ряде стран. Патриарх подчеркнул, что наделение многодетных семей особым статусом имело бы «огромное символическое значение».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил совету при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам подготовить предложения, как обеспечить к 2025 году возможность приобретения жилья с ипотекой для 50% семей.