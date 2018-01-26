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Вооруженный конфликт между НАТО и РФ выльется в ядерную войну – National Interest
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    Вооруженный конфликт между НАТО и РФ выльется в ядерную войну – National Interest

    2:05  26 Января 2018  /обновлено: 2:05  26 Января 2018
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    Вооруженный конфликт между НАТО и РФ выльется в ядерную войну – National Interest

    Москва, 26 января. Гипотетический вооруженный конфликт между НАТО и Россией с большей степенью вероятности приведет к ядерной войне. Как считает издание National Interest, еще выше вероятность применения ядерного оружия будет в том случае, если преимущество окажется на стороне НАТО.

    По мнению издания, Россия может применить ядерное оружие первой, если сочтет, что под угрозой находится «существование государства как такового». Западные журналисты полагают, что в случае конвенциональной войны российские силы потерпят поражение от войск НАТО, так как «лишь небольшая их часть хорошо подготовлена и экипирована». В случае нанесения НАТО ударов по российским военным объектам или появления войск НАТО на территории России Москва, как считает National Interest, может ответить ядерным ударом.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в ходе заседания коллегии Министерства обороны РФ российский президент Владимир Путин заявил о необходимости развития ядерной триады в стране. По словам  Путина, к 2021 году российские ядерные силы наземного базирования на 90% необходимо оснастить новейшими вооружениями. Отмечалось, что, в частности, речь идет о ракетных комплексах, которые в состоянии уверенно преодолевать существующие и даже только разрабатываемые системы противоракетной обороны различных государств.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сша #нато #ядерное оружие #ядерная война
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