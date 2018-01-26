Орешкин рассказал, что не дает ему спать по ночам

Давос, 26 января. Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что качество жизни в городах России не дает ему уснуть по ночам.

Модератор одной из сессий Всемирного экономического форума в Давосе поинтересовался у министра, какая мысль не дает ему уснуть ночью.

«Качество жизни в городах России», — ответил Орешкин.

Он добавил, что, для того, чтобы страна была конкурентноспособной и через пять, и через 10 лет, «необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России». Для этого, как подчеркнул министр, «крайне важно» качество жизни, сообщает РИА Новости.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин отметил конец экономической рецессии в стране. На встрече с представителями российского бизнеса Путин заявил, что ВВП России в январе-ноябре минувшего года вырос на 1,4%.