США могут утратить возможность санкционного давления на РФ – Foreign Policy

Вашингтон, 26 января. Санкционное давление США на Россию утрачивает свою силу из-за глобальных технологических изменений в финансовой системе. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

По словам издания, Белый дом всерьез опасается, что Россия, Китай и ряд других стран создадут параллельную финансовую систему. Такой ход лишит американских и европейских регуляторов возможности прослеживать, куда и каким образом перемещаются деньги. В частности, Россия с 2015 года ведет переговоры для создания альтернативы системы SWIFT, которая могла бы использоваться другими странами БРИКС.

Кроме того, Вашингтон всерьез обеспокоен планами России и Венесуэлы обойти санкции с помощью криптовалют.

Напомним, что президент России Владимир Путин обратил внимание, что новые возможные санкции Вашингтона против России только ухудшат отношения между двумя странами. Глава государства подчеркнул, что «ничего хорошего здесь нет и быть не может».