Москва, 26 января. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне «Ва1».

В заявлении рейтингового агентства отмечается, что среди факторов, повлиявших на повышение рейтинга, стала «организационная прочность», позволившая российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения цен на нефть и введения санкций против страны.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в сентябре прошлого года другое рейтинговое агентство — Fitch улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах России со стабильного до позитивного.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин отметил конец экономической рецессии в стране. На встрече с представителями российского бизнеса Путин заявил, что ВВП России в январе-ноябре минувшего года вырос на 1,4%.