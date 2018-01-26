Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный
Москва, 26 января. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне «Ва1».
В заявлении рейтингового агентства отмечается, что среди факторов, повлиявших на повышение рейтинга, стала «организационная прочность», позволившая российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения цен на нефть и введения санкций против страны.
Как сообщала ранее «Газета.ру», в сентябре прошлого года другое рейтинговое агентство — Fitch улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах России со стабильного до позитивного.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин отметил конец экономической рецессии в стране. На встрече с представителями российского бизнеса Путин заявил, что ВВП России в январе-ноябре минувшего года вырос на 1,4%.